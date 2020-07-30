Сегодня - важный день для минчан: 18.00, Парк дружбы народов

Сегодня - важный день для минчан: 18.00, Парк дружбы народов1
- 30.07.2020, 9:30
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Нас должно быть очень-очень много.
"Сегодня очень важный день для минчан, - пишет читательница телеграм-канала "Баста!". - У нас будет возможность показать всем силовикам, чиновникам, работникам госструктур, всем, кто сомневается, что мы - целая страна, народ которой хочет перемен.
Мы можем обернуть их выбор в нашу сторону и сделать так, чтобы они были с народом. Уже сегодня мы сделаем важный и судьбоносный шаг для своей победы!
Минчане, приходите в Парк дружбы народов сегодня в 18.00, приглашайте родственников и друзей. Нас должно быть очень-очень много".
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