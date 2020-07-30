Доля «зеленой энергетики» в Германии впервые превысила 50% процентов за полугодие 30.07.2020, 9:52

Рекорд стал возможен благодаря комбинации нескольких факторов.

На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось 50,2 процента потребления электричества в Германии по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые "зеленая энергетика" обеспечила более половины использованной электроэнергии в стране, свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля, сообщает dw.com.

Ранее аналогичные сведения опубликовало и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные "около 50 процентов". Рост доли ВИЭ может быть связан отчасти с общим снижением электропотребления в Германии из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.

Рекорды возобновляемой энергетики в Германии в 2020 году

За первые шесть месяцев в стране было использовано 272 млрд киловатт-часов электроэнергии, это примерно на 26 млрд кВт-часов (или на 5,7 процента) меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики BDEW считают, что причиной тому послужило, прежде всего, ослабление экономики на фоне пандемии, которое привело к снижению потребности промышленных предприятий в электричестве.

Это не первый рекорд "зеленой энергетики" в 2020 году. По итогам первого квартала года возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная - 51,2 процента.