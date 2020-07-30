закрыть
30 июля 2020, четверг, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Доля «зеленой энергетики» в Германии впервые превысила 50% процентов за полугодие

  • 30.07.2020, 9:52
Доля «зеленой энергетики» в Германии впервые превысила 50% процентов за полугодие

Рекорд стал возможен благодаря комбинации нескольких факторов.

На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось 50,2 процента потребления электричества в Германии по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые "зеленая энергетика" обеспечила более половины использованной электроэнергии в стране, свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля, сообщает dw.com.

Ранее аналогичные сведения опубликовало и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные "около 50 процентов". Рост доли ВИЭ может быть связан отчасти с общим снижением электропотребления в Германии из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.

Рекорды возобновляемой энергетики в Германии в 2020 году

За первые шесть месяцев в стране было использовано 272 млрд киловатт-часов электроэнергии, это примерно на 26 млрд кВт-часов (или на 5,7 процента) меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики BDEW считают, что причиной тому послужило, прежде всего, ослабление экономики на фоне пандемии, которое привело к снижению потребности промышленных предприятий в электричестве.

Это не первый рекорд "зеленой энергетики" в 2020 году. По итогам первого квартала года возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная - 51,2 процента.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип