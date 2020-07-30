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«Таракан в панике, бессонница и многотысячные митинги сделали свое дело»

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  • 30.07.2020, 10:03
  • 2,953
«Таракан в панике, бессонница и многотысячные митинги сделали свое дело»
Фото: tut.by

Если крышу окончательно сорвет у деда, нужно всем выходить на улицы и собираться в центре каждого города.

Не ждать, не раздумывать, а действовать - уверенно, мирно и смело - такое мнение высказал читатель телеграм-канала "Баста!".

"Комедия, устроенная вчера перепуганным тараканом, а также то, что Светлану Тихановскую сегодня с самого утра вызвали в ЦИК, свидетельствуют только об одном, - пишет читатель. - Таракан в панике, бессонница и многотысячные митинги сделали свое дело. Паранойя, мешки под глазами, трясущиеся руки, дрожащий голос - это конец, и он это чувствует.

Синими руками он будет пробовать оттянуть этот конец, и нам нужно быть сплоченными и решительными, как никогда. Минчанам нужно массово выйти на митинг в 18.00, жителям других городов - придти на пикеты Светланы.

Ну а если крышу окончательно дернет у деда, нужно всем выходить на улицы и собираться в центре каждого города. Не ждать, не раздумывать, а действовать - уверенно, мирно и смело".

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