Клеймо1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 30.07.2020, 10:07
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Деньги закончатся, медальки выцветут, а факт в биографии останется навсегда.
Кремль планирует наградить артистов, спортсменов и других публичных лиц, участвовавших в агитации за поправки в Конституцию.
Дарить планируют ордена, медали, благодарности и почетные грамоты.
Кажется, Путинский режим действительно не понимает, что подобные медаль и орден в наше неспокойное время являются не наградой, а клеймом на всю оставшуюся жизнь.
Машков и Безруков, числящиеся в списках на награждение, рискуют остаться в истории России не культовыми актерами, сыгравшими сотни ролей в театре и кино, а людьми без чести и совести, которые в поворотный для страны момент времени агитировали за преступные поправки.
Деньги рано или поздно закончатся, медальки выцветут, а вот данный пренеприятный факт в биографии останется уже навсегда.
Телеграм-канал «Запретное мнение»