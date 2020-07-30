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Клеймо

1
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 30.07.2020, 10:07
  • 1,705
Клеймо
Фото: Телеканал «Дождь»

Деньги закончатся, медальки выцветут, а факт в биографии останется навсегда.

Кремль планирует наградить артистов, спортсменов и других публичных лиц, участвовавших в агитации за поправки в Конституцию.

Дарить планируют ордена, медали, благодарности и почетные грамоты.

Кажется, Путинский режим действительно не понимает, что подобные медаль и орден в наше неспокойное время являются не наградой, а клеймом на всю оставшуюся жизнь.

Машков и Безруков, числящиеся в списках на награждение, рискуют остаться в истории России не культовыми актерами, сыгравшими сотни ролей в театре и кино, а людьми без чести и совести, которые в поворотный для страны момент времени агитировали за преступные поправки.

Деньги рано или поздно закончатся, медальки выцветут, а вот данный пренеприятный факт в биографии останется уже навсегда.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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