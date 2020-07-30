Назван срок, до которого белорусы не смогут въезжать в Евросоюз 30.07.2020, 10:16

1,643

В ЕС также обдумывают расширение списка стран, с которыми закрыты границы.

Европейский союз не собирается до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

«У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа», – отметил дипломат.

Каувенаар заявил, что в ЕС обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. А об открытии речи не идет.

С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.