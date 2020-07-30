Милиция арестовала сестру Вероники Цепкало 6 30.07.2020, 10:40

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Вероника Цепкало

Об этом супруга претендента в президенты рассказала журналистам.

Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало по заявлению гражданина Турции Седата Игдеджи. Об этом супруга претендента в президенты рассказала журналистам после утреннего заседания Центризбиркома. Прямую трансляцию проводило «Радыё Свабода».

Повестку супруге экс-претендента в президенты вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину.

Также утром задержали ее сестру — сотрудницу Белгазпромбанка. Неизвестные люди посадили сестру Вероники Цепкало в машину и увезли в неизвестном направлении.