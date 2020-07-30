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Пришло время Минску выйти

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  • 30.07.2020, 12:11
  • 4,214
Пришло время Минску выйти
Архивное ФОТО: SVABODA.ORG

Сегодня в Минске пройдет митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.

Участники протестных чатов обсуждают предстоящую акцию, назначенную на сегодня в парке Дружбы народов. Она начнется в 18.00. Пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь" приводит несколько цитат:

"Сегодня, 30 июля, в 18:00 в Парке дружбы народов митинг за Светлану Тихановскую. Пришло время Минску выйти. Вместе мы сила! Нам важен каждый".

"Вечером все выйдем и поддержим наших девчонок!"

"Есть предложение: если кто-то будет ехать на своем авто, пишите в чат и берите с собой попутчиков. Вместе мы сила".

"Встретимся на митинге".

"Я, ты, он, она!
За Светлану - вся страна!
Вместе - дружная семья!
В слове мы - сто тысяч я!"

"Увидели сколько людей собирает Светлана на митингах, и сразу на тебе-шоу "Вагнер". Как это так, собирается столько людей и нет ОМОНа, не порядок. Противно на это все смотреть. Мы - не рабы, рабы - не мы! И если они думали, что людей это напугает, и они перестанут ходить на митинги, значит совсем не знают наш народ, а значит и руководить им не должны. До встречи на митинге. Вместе - к победе!"

"Если государство не может защитить граждан от "иностранных наемников", которые могут свободно проникать в страну и подготавливать действия, нарушающие общественный порядок, не может контролировать границы страны, то зачем нам нужна такая власть? Нам нужна власть, которая гарантирует защиту каждого гражданина. Если власть говорит, что ваша защита - ваша проблема, то тут, господа, есть большой повод задуматься о ее состоятельности и ценности".

"Единственный способ прекратить все это - поменять президента. Но для этого нужна всеобщая сплоченность и поддержка. Так что сегодня все минчане должны прийти на митинг, а 9-го на Площадь".

"Все идем на митинг сегодня! Минск, не подведи. Берите с собой всех. Детей, коллег, бабушек и дедушек. И приходите заранее".

"Мы с семьей идем!"

"Сегодня главное - придти на пикет в Минске как можно больше человек, что бы все кто боится или сомневается, что мы победим увидели как нас много".


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