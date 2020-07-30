Откуда ветер дует? 3 Леонид Фридкин

30.07.2020, 12:56

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ЛЕОНИД ФРИДКИН

Белорусские власти снова могут «проморгать».

Интеграционные планы российских властей охватывают все новые и новые сферы. Так, более года Москва активно продвигает предложения о переводе информационных систем, применяемых в Беларуси в сфере фискального контроля, на цифровые платформы РФ. До сих по представители республики в органах «союзного государства» и Евразийской экономической комиссии категорически отказывались терять «программный» суверенитет. Однако в последнее время давление россиян явно усилилось.

Речь идет о действующих или разрабатываемых системах контроля работы кассового оборудования, маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками или средствами идентификации, системы электронных счетов-фактур и накладных, систем прослеживаемости товаров.

Возможно, использование одинаковых систем способствовала бы повышению эффективной реализации союзных планов унификации в сфере налогообложения, маркировки и прослеживаемости товаров. Но белорусские власти понимают, что перевод национальных информационных систем на зарубежные повлечет ряд критических рисков и угроз. В частности, российские власти и разработчики ПО (например, ООО «Оператор-ЦРПТ») получат доступ к коммерческой информации о финансово-хозяйственной деятельности белорусских предприятий, в т.ч. об объемах ввоза и экспорта товаров, участниках оборота, формировании добавленной стоимости, уровне маржинальности и др.

Отечественные предприятия и правительство окажутся в зависимости от добросовестности российской стороны при выполнении обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа к информационным системам контролирующих органов и субъектов хозяйствования Беларуси и, что еще хуже получат возможность заблокировать «нежелательных» белорусских участников рынка. При этом белорусская сторона никак не сможет повлиять ни на порядок функционирования используемого ПО, ни на стоимость этих программ и их сервиса.

А если россияне по каким-то причинам прекратят обслуживание информационных систем, их работа окажется полностью парализованной. В придачу, белорусским госорганам и компаниям придется существенно менять некоторые правила ведения бухгалтерского и налогового учета, оформления учетных документов и решать ряд других совершенно излишних технических и организационных проблем.

А в случае прекращения союзных отношений всей стране придется не менее 2 лет заниматься восстановлением и запуском национальных информационных систем. Конечно, до этого может и не дойти. Но ни соглашение о маркировке товаров средствами идентификации, ни соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, ни иные документы евразийской интеграции не предусматривали ни обязанность, ни даже возможность использования единых информационных систем.

Спрашивается, откуда тогда дует ветер? Напомню, в 2018 г. российское правительство приняло директиву о замещении импортного ПО собственными разработками. К 2022 году все госкомпании РФ должны перейти на софт российской разработки. Под эту масштабную программу выделены значительные средства. Тем не менее, внутренний рынок информационных технологий в РФ нуждается в расширении и стимулах. Не случайно возникла идея предоставления IT-компаниям значительных налоговых льгот.

Другим толчком для развития может стать навязывание российских разработок партнерам по интеграционным объединениям.

Интересно, рискнут ли белорусские власти выступить с встречным предложением: перейти на софт, разработанный нашими айтишниками? Тем более, что уровень внедренных в налоговой сфере информационных систем уже прошел неплохую проверку временем. Или потребовать объявить конкурс по выбору ПО для перечисленных систем – с равными, объективными и прозрачными условиями для разработчиков всех стран СГ и ЕАЭС. Чтобы выбор был исключительно по соотношению цена-качество-надежность разработчика. А то ведь можно ненароком к нефтегазовой зависимости добавить цифровую…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com