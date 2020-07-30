«Сейчас я еду в Минск - ради себя, ради своей семьи» 3 30.07.2020, 12:35

7,984

Архивное фото: «Наша Ніва»

Сегодня в 18.00 в Парке дружбы народов произойдет историческое событие.

Ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит за нас. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказала молодая читательница.

"Мне всего 16 лет, я не могу голосовать, не сильно разбираюсь в политике, - пишет наша читательница. - Почти все лето провела в деревне у бабушки в Березинском районе. Интернет слабенький, о событиях в стране слышала только краем уха.

Только в последнюю неделю стала следить за происходящим. Много говорила об этом с бабушкой, с друзьями.

Сейчас я еду в Минск. Предупредила родителей, они поддержали. Еду на встречу со Светланой Тихановской. Понимаю, что не могу пропустить историческое событие. Хочу, чтобы быстрее наступили перемены, потому что вижу, как живут родители, бабушка. Знаю, что после школы и вуза при этой власти ничего хорошего меня здесь не ждет.

Приходите на встречу сегодня. Ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит за нас. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.