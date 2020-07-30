Американских конгрессменов обязали носить маски после того, как противник масок заболел COVID-19 30.07.2020, 12:50

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В США коронавирусом заразились уже более четырех миллионов человек.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о том, что все законодатели теперь обязаны носить маску, появляясь в нижней палате американского Конгресса. Пелоси приняла такое решение после новости о том, что конгрессмен-республиканец отказался носить маску и затем заболел COVID-19, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на газету Washington Post.

Пелоси сказала, что она ожидает, что все будут "придерживаться этого требования в знак уважения к здоровью, безопасности и благополучию других присутствующих в Палате и прилегающих районах».