В Будапеште иностранцу при обмене валют вместо форинтов выдали старые белорусские рубли 30.07.2020, 12:24

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Фото: bymedia.net

Обманутый получил банкноту в пять тысяч белорусских рублей образца 2001 года.

На иностранном форуме Reddit пользователь milikadrops (вероятно, из Турции) рассказал интересную историю, пишет The Village.

Он приехал в Будапешт по программе Erasmus. Им понадобилось обменять валюту на местные венгерские форинты, но обменники были закрыты.

— Парень на улице сказал, что готов поменять нам деньги, если мы хотим все сделать быстро. А вскоре после обмена мы заметили, что у нас совсем не венгерские форинты (у форинтов тоже много нулей, и сначала мы думали, что все в порядке). Я почитал текст на банкноте и понял, что она из Беларуси. Короче, нас обманули. Подскажите: эти деньги хоть чего-нибудь стоят — и как вообще можно проворачивать такие вещи в центре Европы?

Также он отмечает: «Это целиком наша вина. Было темно, и мы только проверили номинал, иначе я бы понял, откуда банкнота. Я неплохо знаю русский, чтобы понять это, но ничего не стал читать».

Выданная вместо форинтов купюра оказалась банкнотой в 5.000 белорусских рублей образца 2001 года — на нынешние деньги ее номинал составляет 50 копеек (или примерно 21 цент США). Эту купюру можно обменять на находящиеся в обращении монеты до 31 декабря 2021 года, но сделать это можно лишь в Нацбанке Беларуси. Начиная с 1 января 2022 года банкнота станет недействительной.

Пять тысяч форинтов, которые рассчитывал получить milikadrops при обмене, — это примерно 38 белорусских рублей (или около 16 долларов США).

Один из комментаторов пишет: «Когда я был в Венгрии в 2014–м, много раз видел объявления с белорусскими купюрами и предостережением: «Это не форинты». А друга, с которым я ездил, однажды обманул будапештский таксист: на сдачу он выдал индонезийские рупии».

Автор поста в заключение пишет, что, пожалуй, повесит белорусскую банкноту на стену своей комнаты.