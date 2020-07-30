Пикантные подробности: санаторий, где задержали «боевиков», принадлежит ФПБ, глава которой руководит предвыборным штабом Лукашенко 17 30.07.2020, 13:05

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По чистой случайности Михаил Орда посещал здравницу за день до «спецоперации».

Вполне вероятно, что громкое задержание «вагнеровцев», о котором нам рассказали власти накануне — постановка, пишет belaruspartisan.by.

Пикантные подробности сего спектакля рассказывает телеграм-канал NEXTA.

По данным канала, «спецоперация» проходила в санатории «Белорусочка».

И вот что по этому поводу пишет NEXTA:

— Санаторий находится недалеко от окончания проспекта Победителей. Ближе некуда к Дроздам и Дворцу независимости.

Выбор санатория для места постановки продиктован крайне простым фактом.

Руководит здравницей лучший друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Савицкий Святослав Федорович.

И вишенка на торте — санаторий подведомственный и принадлежит... ФПБ. А глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.

По чистой случайности Орда посещал санаторий за день до «спецоперации».