Пикантные подробности: санаторий, где задержали «боевиков», принадлежит ФПБ, глава которой руководит предвыборным штабом Лукашенко

Пикантные подробности: санаторий, где задержали «боевиков», принадлежит ФПБ, глава которой руководит предвыборным штабом Лукашенко17
- 30.07.2020, 13:05
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По чистой случайности Михаил Орда посещал здравницу за день до «спецоперации».
Вполне вероятно, что громкое задержание «вагнеровцев», о котором нам рассказали власти накануне — постановка, пишет belaruspartisan.by.
Пикантные подробности сего спектакля рассказывает телеграм-канал NEXTA.
По данным канала, «спецоперация» проходила в санатории «Белорусочка».
И вот что по этому поводу пишет NEXTA:
— Санаторий находится недалеко от окончания проспекта Победителей. Ближе некуда к Дроздам и Дворцу независимости.
Выбор санатория для места постановки продиктован крайне простым фактом.
Руководит здравницей лучший друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Савицкий Святослав Федорович.
И вишенка на торте — санаторий подведомственный и принадлежит... ФПБ. А глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.
По чистой случайности Орда посещал санаторий за день до «спецоперации».