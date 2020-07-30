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Константин Затулин: Лукашенко наговорил достаточно, чтоб считать его невменяемым

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  • 30.07.2020, 13:10
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Константин Затулин: Лукашенко наговорил достаточно, чтоб считать его невменяемым
Фото: sputnik.by

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ прокомментировал задержание «вагнеровцев» под Минском.

Задержание под Минском бойцов ЧВК «Вагнер» может быть провокацией для ухудшения российско-белорусских отношений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я думаю, что бойцы «Вагнера» — люди достаточно опасливые. Если они приехали в Беларусь, то они рассчитывали, что могут там спокойно находиться. Эту ситуацию можно считать скорее провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношения России и Беларуси», — предположил депутат.

Он добавил, что необходимо установить точные причины задержания этих людей и выяснить цель их приезда в Беларусь.

«Для начала нужно узнать, что они там делали. Версия о том, что они были на отдыхе в санатории, имеет право на существование. В Сочи есть санаторий «Беларусь», который сейчас принадлежит Лукашенко. Если он там будет находиться, означает ли это, что он что-то планирует в России, или он приехал в море искупаться?» — сказал Затулин.

Депутат призвал дождаться официального заявления президента Беларуси по этой ситуации, однако уточнил, что последние заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» — это повод задуматься о его вменяемости.

«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — заключил собеседник издания.


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