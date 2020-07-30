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Минская учительница уволилась в знак протеста

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  • 30.07.2020, 13:20
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Минская учительница уволилась в знак протеста
Елена Смирнова

Директор грозил санкциями недовольным властью.

Елена Смирнова — учительница английского языка. Последний год она работала в белорусскоязычной гимназии № 4. По ее словам, недавно директор гимназии провел собрание, на котором в том числе обсуждалась тема выборов. Якобы у него есть списки тех, кто собирается голосовать за альтернативных кандидатов. «Хай тыя, хто не задаволеныя цяперашняй уладай, iдуць працаваць на кiрмашы», — цитирует своего бывшего руководителя Елена Смирнова. После такого заявления она написала заявление на увольнение, пишет tut.by.

Елена Павловна Смирнова — педагог с большим стажем. Она уже на пенсии, но год назад — в конце августа — завуч 4-й гимназии попросила прийти к ним на работу, рассказывает преподаватель. До этого учительница работала в средней школе № 49 и гимназии № 3 Минска.

Несколько дней назад, рассказывает Елена, директор школы Андрей Гоцман собрал учителей, которые вышли из отпуска на работу, — всего около 30 человек. Сперва на нем обсуждались вопросы ремонта, затем тема разговора перешла к выборам и избирательным комиссиям.

— Я не записала этот разговор на диктофон, но очень хорошо запомнила его. Директор сказал: якобы у него на столе есть списки тех, кто собирается голосовать за альтернативных кандидатов. И после 9-го августа, по его словам, сверху будут указания, как дальше работать с этими людьми. Еще он напомнил, что во время пандемии бизнесу и предпринимателям было непросто, а вот об учителях позаботились — платили им зарплату. «Таму хай тыя, хто не задаволены цяперашняй уладай, iдуць працаваць на кiрмашы». Меня это возмутило, я встала и со словами «пайду працаваць на кірмаш» вышла, мне вслед бросили «толькі праз адзел кадраў».

Что это за списки и существуют ли они, Елена Смирнова наверняка не знает. Предполагает, что в них могли попасть учителя, которые отказались ставить свою подпись за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси, когда их собирала одна из коллег.

— По большему счету, это было просто запугивание и психологический шантаж, — считает преподаватель. — Больше чем уверена, что не будет никаких распоряжений. Детей-то учить надо.

В тот же день, рассказывает Елена, у нее с директором состоялся разговор. При нем присутствовала завуч гимназии.

— Я допустила ошибку, сказав, что буду записывать наш разговор на диктофон. После чего директор стал утверждать, что ничего подобного не говорил и никаких списков нет. Уволилась я сама, 29 июля был мой последний рабочий день. Я не пострадавшая сторона. Я сама уволилась.

Директор минской гимназии № 4 Андрей Гоцман не стал комментировать ситуацию в телефонном разговоре, ссылаясь на то, что он не видит собеседника, однако согласился поговорить лично. Когда через полчаса журналисты приехали в учреждение образования, Андрея Гоцмана на месте не было — он, по словам сотрудников, уехал на совещание в администрацию.


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