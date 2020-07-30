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Президент Польши встретился с героями Варшавского восстания

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  • 30.07.2020, 13:58
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Президент Польши встретился с героями Варшавского восстания
Фото: Facebook.com/Muzeum Powstania Warszawskiego

В этом году встреча с повстанцами организована в особом санитарном режиме.

В связи с приближающейся 76-й годовщиной Варшавского восстания в Музее Варшавского восстания организована встреча президента Анджея Дуды с повстанцами и церемония вручения государственных наград участникам восстания и лицам, имеющим особые заслуги в сохранение памяти о Варшавском восстании, сообщает «Польское радио».

Перед началом мероприятий президент Анджей Дуда возложил цветы к мемориальной доске памяти президента Леха Качиньского - одного из инициаторов создания Музея Варшавского восстания.

На этот раз ежегодная традиционная встреча с повстанцами в канун годовщины восстания проходит в особом санитарном режиме в связи с эпидемией коронавируса. Вход в Музей и прилегающий к нему Парк свободы получили только повстанцы и члены их семей. Также ограничен масштаб памятных мероприятий, трансляцию которых можно посмотреть на сайте powstanie44.um.warszawa.pl.

1 августа 1944 года в Варшаве по приказу Главного коменданта Армии Крайовой - генерала Тадеуша «Бора» Коморовского в Варшаве вспыхнуло восстание. На протяжении 63-х дней повстанцы вели героическую борьбу с немецкими войсками, целью которой было освобождение Польши, как от немецкой оккупации, так и советского натиска.


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