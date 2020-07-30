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Александр Невзоров: Лукашенко не знает, что силовики предают первыми

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  • 30.07.2020, 13:59
  • 6,342
Александр Невзоров: Лукашенко не знает, что силовики предают первыми
Александр Невзоров

У него просто никогда не было этого опыта.

Российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы» прокомментировал ситуацию в Беларуси перед так называемыми выборами:

- Лукашенко делает неверные ставки за ставкой. Он сейчас долбит эти воинские части, всюду осматривает подавительную технику, всюду беседует с силовиками. Он не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта.

А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики. И силовики-то, мерзавцы, знают, что они пригодятся при любом режиме и ничего не теряют. Конечно, они сейчас будут объяснять, что «вот здесь мы будем бить так, а здесь мы будем душить так, и вот так у нас пойдут эти толпораздавительные машины». Но никто из них, поверьте мне, не хочет вынимать из своей задницы занозы от гаагской скамьи за какие-то три очередные картофелины. Нет. Его сдадут, конечно, его силовики в первую очередь.


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