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«Коронавирус победили, а заболевших меньше не становится»

  • 30.07.2020, 14:34
«Коронавирус победили, а заболевших меньше не становится»

Эпидемия коронавируса в Барановичах продолжается.

Об этом сайту Сharter97.org пишут жители города.

«Говорят, что коронавирус победили, а заболевших меньше не становится, - пишет читатель. - В наш дом на улице Уборевича, 8 в Берановичах поочередно приезжают то врачи с проверкой, то санстанция с проведением дезинфекции подъезда. Почти каждый день, вчера утром в последний раз были».

«В моем доме на улице Гаевой, как минимум, в одной квартире есть зараженные Covid-19. Раз в неделю проводят обработку подъезда», - пишет другой читатель из Барановичей.


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