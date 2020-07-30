Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на переговорах по Донбассу 30.07.2020, 14:37

Фото: Феликс Розенштейн / gordonua.com

Экс-президент Украины хочет ускорить мир на Донбассе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы.

Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента Украины в четверг, 30 июля, пишет сайт delo.ua.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", — пояснил Кравчук.

При этом он оценил деятельность Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе.

В частности, Кравчук считает, что Зеленский "реанимировал "нормандскую четверку" и не боится принимать непопулярные решения.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ после посещения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" заявил, что новым руководителем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может стать первый президент Леонид Кравчук.