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Стало известно расписание митинга-концерта Светланы Тихановской в Минске

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  • 30.07.2020, 14:56
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Стало известно расписание митинга-концерта Светланы Тихановской в Минске
Фото: AP

Место и время: Парк Дружбы народов. 18.00 - 22.00.

Сегодня 30 июля — большой митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой в Минске, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Место и время: Парк Дружбы народов. 18.00 - 22.00

Расписание:

18.00 - начало,ведущие Павел Костевич и Артемис Ахпаш.

18:30 - Loundscage

18:40 - PyLai

19:00 - выступление Александры Зверевой, Ольги Северинец и других представителей семей задержанных

19:10 - Лера Яскевич

19.30 - Максим Знак

19:50 - B:N

20.10 - выступление Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой

21:00 - Честные люди

21:10 - Alexander Kiss, Александр Kosmas (с участием Светланы Тихановской,Вероники Цепклало и Марии Колесниковой)

21.20 - Litesound

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