Стало известно расписание митинга-концерта Светланы Тихановской в Минске

Стало известно расписание митинга-концерта Светланы Тихановской в Минске1
- 30.07.2020, 14:56
- 3,647
Место и время: Парк Дружбы народов. 18.00 - 22.00.
Сегодня 30 июля — большой митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой в Минске, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
Место и время: Парк Дружбы народов. 18.00 - 22.00
Расписание:
18.00 - начало,ведущие Павел Костевич и Артемис Ахпаш.
18:30 - Loundscage
18:40 - PyLai
19:00 - выступление Александры Зверевой, Ольги Северинец и других представителей семей задержанных
19:10 - Лера Яскевич
19.30 - Максим Знак
19:50 - B:N
20.10 - выступление Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой
21:00 - Честные люди
21:10 - Alexander Kiss, Александр Kosmas (с участием Светланы Тихановской,Вероники Цепклало и Марии Колесниковой)
21.20 - Litesound
ДАВАЙТЕ ПОКАЖЕМ ЧТО НАС БОЛЬШИНСТВО!
Приходите сами и берите с собой друзей! Вместе — победим!