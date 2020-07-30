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СБУ требует выдать «вагнеровцев» Украине

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  • 30.07.2020, 15:07
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СБУ требует выдать «вагнеровцев» Украине

Также об экстрадиции боевиков высказался украинский МИД.

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - заявили в ведомстве. Непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.

Ранее МИД Украины также заявил, что вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" будут решать соответствующие органы.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что пристально следят за ситуацией вокруг задержания под Минском нескольких десятков российских боевиков, среди которых и те, кто воевал на Донбассе.

"Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов ", - отмечают в заявлении.

Вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях, добавляет МИД, "будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами".

Первым идею о выдаче задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" высказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК "Вагнера". Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами - это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали они на Донбассе и если да, то требовал бы немедленной выдаче в Украину. Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", - подчеркнул Климкин.


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