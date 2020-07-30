Bloomberg: Экспериментальная вакцина защитила от COVID после одного укола 30.07.2020, 15:06

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Фото: Reuters

Разработчики из Johnson & Johnson хотят приступить к тестированию вакцины на людях.

Экспериментальная вакцина против коронавируса от компании Johnson & Johnson защитила группу макак после введения одной инъекции. Это побудило американского производителя лекарств начать испытания на людях в этом месяце, пишет агентство Bloomberg.

Все животные, которым ввели вакцину, через шесть недель стали невосприимчивы к вирусу, за исключением одной макаки. У нее обнаружили низкий уровень вируса, согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Nature. 22 июля в Бельгии и в США в начале этой неделе начнут испытания на людях.

Данные "показывают, что наша вакцина против SARS-CoV-2 вызвала сильную реакцию на антитела и обеспечила защиту одной дозой", - говорится в заявлении главного научного сотрудника компании Sarmaker Пола Стоффелса.

Johnson & Johnson хочет приступить к последней фазе испытаний в сентябре, сокращая традиционные сроки, чтобы положить конец пандемии. Хотя другие разработчики вакцины впереди в своих исследованиях, защита от ковида с одной инъекции может оказаться преимуществом в развертывании массовых программ вакцинации по всему миру.

Компания еще не определила цену за вакцину, хотя топ-менеджеры предполагают, что он будет предлагаться на некоммерческой основе в течение всего периода пандемии.

Ранее Индия начала свои первые испытания на людях новой вакцины против коронавируса. По уровню смертности от COVID-19 страна остается на третьем месте после США и Бразилии.

Перед этим британская компания Synairgen заявила о том, что предложенный ей метод лечения коронавируса позволяет снизить количество людей, которым необходима интенсивная терапия. Об этом свидетельствуют предварительные результаты клинических исследований.