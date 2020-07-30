Кремль в замешательстве 30.07.2020, 15:12

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ФОТО: NG.RU

Хабаровский протест расширяется.

"Россия без Путина. Миша, уходи". Прибытие на прошлой неделе в Хабаровск нового исполняющего обязанности губернатора не успокоило протестующих, которые снова устроили массовые митинги в субботу 25 июля. В дальневосточном городе с населением около 600 тыс. человек, расположенном на границе с Китаем, почти три недели не прекращались акции протеста после ареста 9 июля бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств", - пишет журналистка Le Figaro Эстель Левресс (перевод - inopressa.ru).

"(...) То, что Михаила Дегтярева в Хабаровске восприняли негативно, не удивляет Николая Петрова, специалиста по внутренней политике в Высшей школе экономики в Москве. "Кремль переоценил влияние ЛДПР. В реальности люди не хотят абсолютно неизвестного государственного служащего, даже если он из той же партии, что и Сергей Фургал. Они хотят местного парня, парня с Дальнего Востока". Политолог называет это назначение "ошибочным суждением", ожидая продолжения протестов", - передает журналистка.

"(..) По мнению Николая Петрова, случай с Фургалом - это явно "политический акт". "Речь идет о том, чтобы наказать Сергея Фургала, а также отправить послание другим политическим лидерам регионов, чтобы сказать им: вы должны не только не идти против воли Кремля, но и не нарушать правила игры".

"(...) В ходе голосования на референдуме 1 июля по конституционной реформе Хабаровский край отличился, заняв второе место в стране по уровню воздержания, а показатель "да" (62%) оказался значительно ниже среднего по стране (78%). "Губернатор отказался от массовых фальсификаций, в отличие от других регионов", - подчеркивает Николай Петров.

"(...) Первым требованием протестующих в Хабаровске было немедленное возвращение их губернатора, с тем, чтобы его выслушали и предали суду местные власти. День за днем критические замечания выкристаллизовывались и теперь обратились в сторону сверхцентрализованной федеральной власти, которая решает все и не заботится о регионах", - комментирует автор публикации.

"В то время как российские государственные телеканалы тщательно избегают упоминания о народном протесте, независимая пресса широко освещает эти события, - говорится в статье. - (...) "Проблема властей не только в том, что протесты в крае не стихают, но и в огромном внимании к происходящему со стороны других регионов, - анализирует ежедневное издание "Новая газета". - Митинги солидарности с хабаровчанами перекидываются во второй дальневосточный мегаполис - Владивосток".

"В социальных сетях размещенные в интернете видео с митингов становятся вирусными и собирают сотни тысяч просмотров. В преддверии местных выборов в стране в сентябре несколько наблюдателей не исключают того, что протесты в Хабаровске могут заразить другие регионы. По данным НПО "ОВД-Инфо", в субботу 25 июля по всей стране задержали около 60 человек на акциях солидарности с протестующими в Хабаровске", - резюмирует Le Figaro.