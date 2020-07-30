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Наследнички

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 30.07.2020, 15:27
  • 3,977
Наследнички

Спрятать свои фамилии, лица, биографии вам не удастся.

Новое достижение судейских – Тверской суд Москвы отказал «Мемориалу» в обнародовании информации о сталинских прокурорах. Генпрокуратура противилась «Мемориалу» - дескать, публикация данных о палачах возможна только с согласия «наследников». Это – «персональные данные».

Понятное дело, что информация о сталинских прокурорах – данные архивные. Если встать на точку зрения судейских и прокурорских, тогда любые архивные данные должны публиковаться с согласия «наследников». Скажем, о Сталине, Берии, Ежове.

Но мы считаем, что дело здесь не в ныне живущих потомках сталинских палачей. Они – только предлог. Нынешние прокурорские, во-первых, чувствуют свое родство со сталинской прокуратурой - они как бы «наследники», «продолжатели». А, во-вторых, защищают себя, потому что после ухода в прошлое путинизма тот же архивный вопрос встанет и в отношении нынешних прокуроров – соучастников развернутых сегодня политических репрессий. Исследователи тоже будут требовать назвать имена, обнародовать архивные данные. От этой мысли у сегодняшних прокурорских холодок по спине.

Хотя рецепт простой: если вам так дорого самочувствие ваших потомков – не соучаствуйте в преступлениях, не обвиняйте невиновных. Тоже касается и судейских (см. фильм о процессе над судьями «Нюрнбергский процесс» 1961 года). Спрятать свои фамилии, лица, биографии вам не удастся. Как не получится сокрыть данные о сталинских палачах. Все зафиксировано. Все будет доступно.

Телеграм-канал «Серпом По»


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