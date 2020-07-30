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Доллар и евро резко рванули вверх на торгах

  • 30.07.2020, 15:52
  • 1,791
Доллар и евро резко рванули вверх на торгах

Белорусский рубль девальвировался к двум основным валютам.

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом американской и европейской валют, пишет сайт naviny.by.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

доллар — 2,4386 белорусского рубля (+0,0206 пункта);

евро — 2,866 белорусского рубля (+0,0247 пункта);

российский рубль — 3,3226 белорусского рубля за 100 российских (-0,0236 пункта).


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