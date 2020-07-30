Доллар и евро резко рванули вверх на торгах
- 30.07.2020, 15:52
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Белорусский рубль девальвировался к двум основным валютам.
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом американской и европейской валют, пишет сайт naviny.by.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
доллар — 2,4386 белорусского рубля (+0,0206 пункта);
евро — 2,866 белорусского рубля (+0,0247 пункта);
российский рубль — 3,3226 белорусского рубля за 100 российских (-0,0236 пункта).