Люди требуют уважения 30.07.2020, 15:59

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Об оскорбленных хабаровчанах и протесте.

Анастасия Никольская — социолог, психолог и член группы Белановского. Независимая группа Белановского исследуеют социологические изменения в российском обществе, тенденциях и настроениях граждан.

Kasparov.ru поговорили с Анастасией Никольской о том, что стало триггером для выхода на протест жителей Хабаровского региона, как долго протест может длиться и во что он может перерасти. Также Никольская поделилась своими наблюдениями о политической активности граждан России.

— В Хабаровске уже третью неделю длятся протесты. Как вы считаете, что стало триггером для таких массовых и долгих протестов?

— Людям нанесли оскорбление, и они отреагировали. Изначально они делают выбор в пользу Фургала, причем это намеренный выбор в его пользу только затем, чтобы не прошел Шпорт. Неожиданно для них Фургал начинает хорошо работать. Власть делает то, что она делает. В понимании людей, которые сделали свой выбор, власть лишила их выбора. Люди в этом регионе говорят, что власть бросила им вызов. Они говорят: "Власть нас оскорбила. Мы испытываем злость, обиду, негодование. Мы будем протестовать".

— Такое возможно в любом регионе? Или только в Хабаровске?

— Если бы Фургал оказался плохим губернатором, такого бы не было. В регионе он стал тем лидером, на которого зреет запрос. В рамках того, что запрос зреет давно, он их устроил. Люди говорят: "У любого ставленника Кремля будет гореть земля под ногами. Мы не хотим другого. Верните нам Фургала". Мы в 2018 году проводили исследование и выяснили, что люди требуют от властей уважительного отношения. То, что произошло, — это выраженное неуважение. Соответственно, каждое следующее неуважение властей будет восприниматься с негодованием. Другое дело, насколько долго это будет тянуться. Неуважение на федеральном уровне сейчас вызовет шквал.

— Почему полицейские так мягко реагируют на протесты?

— Полицейские ведь тоже там живут. Они тоже знают, каков Фургал, они знают, что он делает. В полиции работают граждане той же самой страны. Они сталкиваются с теми же проблемами в стране, что и другие. Поэтому они там спокойно относятся к протестующим. Полицейские на их стороне.

— Во что могут превратиться эти протесты?

— Рано или поздно наступит какое-то истощение, невозможно же постоянно ходить на митинги. Власти на это и рассчитывают. Они ждут, когда люди устанут протестовать. Другое дело, что протесты прекратятся, но у нового губернатора Михаила Дегтярева вряд ли что-то в регионе получится. Люди его не принимают, он даже вначале побоялся выйти к ним. Ему придется очень тяжело. Более того, Фургал выстроил в регионе неплохие отношения в рамках системы со всеми. Как воспримут назначенца в рамках системы, тоже не очень понятно. Я бы сказал, что мои прогнозы относительно успешности правления Дегтярева неблагоприятные для него. Люди будут ждать следующих выборов, будут пытаться кого-то выбрать.

— На последних протестах всё чаще звучат лозунги "Путин — вор", "Долой Путина". Почему люди так высказываются?

— Дальневосточный регион всегда скептически относился к федеральной власти. Поэтому эти лозунги там звучат. Люди же считают, что федеральная власть мстит Фургалу за то, что у него высокий рейтинг, за то, что он любим своими избирателями, за то, что он не вписывается в коррупционную схему. За что им после случившегося любить федеральные власти? Кроме того, когда они выбрали Фургала, перенесли столицу из Хабаровска во Владивосток. Они тоже восприняли это как месть Кремля. Никаких теплых чувств они к Кремлю не испытывают. Стоит добавить, что Дальневосточный регион наиболее протестный из всех административных округов.

— Есть ли ощущение, что регионы всё больше испытывают "нелюбовь" к Москве?

— Да, они нас не любят. На самом деле понятно, почему не любят. У них есть основания для этого. То, что все ресурсы идут в федеральный центр, а потом федеральный центр их куда-то распределяет, им кажется несправедливым. Действительно, почему они должны жить хуже просто потому, что так устроена вертикаль власти?

— Замечали ли вы какие-то сепаратистские настроения у регионов?

— На Дальнем Востоке сепаратистские настроения звучат. Я не могу сказать, что они звучат в каждом интервью. Из 40 интервью, которые мы взяли, в трех случаях мы это услышали. Мы и раньше сепаратистские настроения слышали на Дальнем Востоке. В Калининграде, например, таких настроений нет. Я пока не вижу такого слишком вероятностного развития событий, когда начнут отделяться регионы. Для того чтобы они отделились, там должны быть серьезные лидеры. Причем лидеры именно сепаратистски настроенные. Мало того что это опасно, более того, это не совсем разумно. Отделившийся регион столкнется с огромными проблемами. Другое дело, об этом говорят многие, нужен нормальный федерализм, когда регион самостоятельно распоряжается своими ресурсами. Не так, как сейчас, когда регион отдал всё Москве, а Москва ему какую-то подачку кинула.

— Недавно прошло голосование по поправкам к Конституции. В ходе голосования различными способами фальсифицировали результаты. Почему людей не оскорбило это?

— Во-первых, арест Фургала был совершенно неожиданным. Во-вторых, если бы нас чего-то лишили, как в случае с Хабаровским краем... Здесь же всё было ожидаемо. Мы знали, что они сыграют так. Нравится нам это или нет, но объективно половина из тех, кто голосовал, голосовали "за". Здесь возникает интересный вопрос — почему люди всё-таки "за". Тех, кто против, уже не 15%, а намного больше. Тем не менее тех, кто "за", тоже много. Люди так боятся, что будет хуже, что склонны выбирать то, что есть. Люди выбирают из серии "лишь бы не было войны". Поскольку ничего не было предложено и 20 лет мы ничего другого не знали, нам страшно. Люди думают: "Вдруг мы проголосуем против и будет что-то наподобие 90-х, будет хаос, гражданская война". Это то, что людей пугает. Люди не то чтобы одобряли поправку об обнулении сроков. Когда мы с ними разговаривали, они говорили, что "это ведь не значит, что в 2024-м мы его выберем, мы же можем его не выбрать. Но, может, в 2024-м появится кто-то другой". Люди заявляли, что эта поправка просто дает ему право на два срока. Конечно, в этих условиях власть сделает всё возможное, чтобы до 2024-го никто не появился.