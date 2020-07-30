закрыть
30 июля 2020, четверг, 18:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы стали больше пить

9
  • 30.07.2020, 16:12
  • 2,636
Белорусы стали больше пить

За шесть первых месяцев текущего года увеличились продажи алкогольных напитков и пива.

Белорусы за шесть месяцев текущего года, по данным Белстата, купили алкогольных напитков и пива на 2 млрд рублей (8,5% розничного товарооборота торговли), пишет сайт naviny.by.

Всего в абсолютном алкоголе продано 3 млн 688,6 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 2,6%).

Продажа водки в натуральном выражении в первом полугодии 2020 года увеличилась на 1,8% — продано 4 млн 291,4 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 46,5% (в первой половине 2019 года — 46,9%).

Пива продано 19 млн 703,9 тыс. дал, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21,4% (в первом полугодии 2019-го — 21,2%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 771,3 тыс. дал (на 5,5% больше), виноградных вин — 1 млн 958,1 тыс. дал (на 4,3% больше), плодовых вин — 2 млн 180 тыс. дал (на 6,4% меньше). Плодовые вина заняли 10,6% в объеме продажи алкогольной продукции (11,6% в первом полугодии 2019-го).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 377,1 тыс. дал (на 21,1% больше), игристых вин, включая шампанское, — 807,2 тыс. дал (на 7,1% больше), слабоалкогольных напитков — 771,8 тыс. дал (на 19,8% больше).


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип