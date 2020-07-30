Белорусы стали больше пить 9 30.07.2020, 16:12

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За шесть первых месяцев текущего года увеличились продажи алкогольных напитков и пива.

Белорусы за шесть месяцев текущего года, по данным Белстата, купили алкогольных напитков и пива на 2 млрд рублей (8,5% розничного товарооборота торговли), пишет сайт naviny.by.

Всего в абсолютном алкоголе продано 3 млн 688,6 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 2,6%).

Продажа водки в натуральном выражении в первом полугодии 2020 года увеличилась на 1,8% — продано 4 млн 291,4 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 46,5% (в первой половине 2019 года — 46,9%).

Пива продано 19 млн 703,9 тыс. дал, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21,4% (в первом полугодии 2019-го — 21,2%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 771,3 тыс. дал (на 5,5% больше), виноградных вин — 1 млн 958,1 тыс. дал (на 4,3% больше), плодовых вин — 2 млн 180 тыс. дал (на 6,4% меньше). Плодовые вина заняли 10,6% в объеме продажи алкогольной продукции (11,6% в первом полугодии 2019-го).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 377,1 тыс. дал (на 21,1% больше), игристых вин, включая шампанское, — 807,2 тыс. дал (на 7,1% больше), слабоалкогольных напитков — 771,8 тыс. дал (на 19,8% больше).