The Atlantic: Вакцина от COVID-19 не вернет мир к старой норме на следующий день после появления 30.07.2020, 16:48

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Фото: Reuters/Dado Ruvic

Она — лишь первый шаг к концу пандемии.

После почти пяти месяцев пандемии все надежды потушить пожар коронавируса полагаются на до сих пор гипотетическое появление вакцины. Припев этой "песни" повторяют снова и снова: придется посидеть дома до появления вакцины, школы будут закрыты, пока не появится вакцина. Надо носить маску, но только пока вакцина не появится.

В нынешние тяжелые времена эта мантра дала небольшой проблеск надежды. Нормальная жизнь за углом, нужно лишь немного подождать. Пока у нас не появится вакцина, - пишет The Atlantic (перевод - unian.net). Питая эти надежды, администрация Дональда Трампа в США озвучивает слишком оптимистичные прогнозы о том, что препарат появится уже в октябре. А СМИ раздувают каждый этап испытаний вакцин. Каждую неделю они публикуют новости о "ранних успехах", "перспективных первых результатах", а фондовые биржи растут из-за "вакцинного оптимизм".

Но вакцина от COVID-19 вряд ли оправдает все эти очень высокие ожидания. Она, вероятно, не заставит болезнь отступить. И можно точно сказать, что немедленного возвращения к нормальной жизни не будет. С биологической точки зрения, вакцина от коронавируса вряд ли даст полную защиту. С логистической же производителям придется изготовить миллионы доз, полагаясь на технологию, которая никогда не использовалась в производстве вакцин и соревнуясь между собой за ограниченные базовые поставки, такие как стеклянные флаконы. А затем федеральному правительству США нужно будет распространить эти дозы через сеть штатов и локальных департаментов здравоохранения, в которых нет нужной инфраструктуры для масштабной иммунизации взрослого населения.

Центр контроля и профилактики заболеваний США, который ранее возглавлял работу по распространению вакцин в прошлом, почему-то до сих пор не участвовал в обсуждении этих процессов. Это поднимает другую тревогу, что провал лидерства, который был присущ американской реакции на пандемию, может также подорвать этот процесс. Чтобы ситуация стала еще сложнее, около 20% американцев говорят, что откажутся от прививок против COVID-19. А еще 31% не уверены, стоит ли им принимать вакцину. Это может означать, что добиться коллективного иммунитета будет значительно труднее.

Хорошие новости в том, что эксперты действительно верят в появление вакцины от коронавируса. Поэтому возбудитель COVID-19 не станет чем-то вроде ВИЧ. Ученые преодолели путь от открытия вируса до разработки более 165 потенциальных вакцин за рекордное время. А 27 препаратов уже на этапе испытания на людях. Эти тесты состоят из минимум трех фаз. На первой из них проверяется безопасность вакцины, на втором - эффективность и дозировка определяется, а на третьем - эффективность. На этом этапе ее дают десяткам тысяч людей. Минимум 6 вакцин от COVID-19 на третьем этапе испытаний или вот-вот перейдут на него. Этот процесс займет несколько месяцев.

Пандемия продолжается уже пять месяцев. И, вполне вероятно, пройдет еще пять, прежде чем появится безопасная и эффективная вакцина, при условии, что клинические испытания пройдут идеально.

"Даже после появления вакцины, думаю, у нас будет еще несколько месяцев с высоким уровнем заражения или по крайней мере высоким риском заразиться", - сказал бывший главный ученый Управления продовольствия и медикаментов США Джесси Гудмен.

Все это означает, что всем нам придется пережить больше месяцев под угрозой коронавируса, чем мы уже пережили. Без мер, которые могут подавить вирус в Европе и Азии, будет еще больше вспышек, еще больше школ закроются и еще больше людей, возможно, умрут. Появление вакцины станет лишь началом долгого и медленного процесса. И длительность его будет зависеть от эффективности вакцины, успехов в производстве сотен миллионов доз и желание людей вообще их принимать. Но рассуждать о том, сколько страданий еще впереди, тяжело. Гораздо легче думать об обещаниях, связанных с вакциной.

"Много надежд возлагают на эти вакцины. Никто не хочет слышать, что до ее появления еще далеко", - сказала директор центра по противодействию гриппу ВОЗ в Мельбурне Канта Субаррао.

По ее словам, главной пользой ранней вакцинации от COVID-19 будет сокращение тяжелых случаев заболевания. И первые препараты вряд ли дадут то, что ученые называют "стерилвзующим иммунитетом", который предотвращает заболевания вообще. The Atlantic пишет, что в случае вакцин первого поколения скорость - это главное. Первые препараты могут ограничить тяжесть COVID-19, не подавляя его полностью.

"Думайте о прививках от гриппа, а не от полиомиелита. Инструкции Управления продовольствия и медикаментов США говорят, что эффективность вакцины от COVID-19 не должна быть 100%-й. Чтобы получить одобрение, она должна не допускать или смягчать тяжелые случаи заболевания у минимум 50% людей, которые ее примут", - пишет издание.

"Это, очевидно, далеко от идеала. Но все же лучше, чем ноль процентов", - сказал исследователь вакцин в Университете Эмори Уолтер Оренстейн, который ранее работал директором Национальной программы иммунизации США.