Польша — в лидерах по самому низкому уровню безработицы в ЕС 1 30.07.2020, 17:14

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Лучшая ситуация на рынке труда только в Чехии.

В Польше один из самых низких показателей уровня безработицы во всем ЕС, - такой вывод следует из отчета статистического управления ЕС Eurostat, пишет «Польское радио».

Данные за июнь показывают, что лучшая ситуация на рынке труда только в Чехии, где месяц назад показатель безработицы составил лишь 2,4%. В Польше эта цифра не превысила 3%.

Эти данные отличаются от данных Главного статистического управления в связи с другой методикой подсчета.

Как сообщает Eurostat, в июне безработица незначительно выросла в по сравнению с показателем в мае - на 0, 1%. В масштабе всего ЕС без работы остается 7,1% населения, в зоне евро -7,8%. В общей сложности, в ЕС без работы - немногим более 15 миллионов человек, из 12, 5 миллиона в странах зоны евро. Наихудшая ситуация в Испании, где показатель безработицы составил 15,6%.