Светлана Тихановская предложила Лукашенко провести дебаты в прямом эфире на площади Бангалор 23 30.07.2020, 17:20

8,590

Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Интрига дня.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила Лукашенко провести дебаты в прямом эфире на площади Бангалор в Минске. Она отметила, что предложенный БТ формат — не является дебатами, так как показывается в записи, а не в прямом эфире. Также в так называемых дебатах на госТВ не участвует Лукашенко, а принимают участие люди, которые не собрали 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Поэтому Светлана Тихановская предложила Лукашенко дебаты на площади Бангалор перед народом.

Напомним, митинг-концерт в Парке дружбы народов на площади Бангалор начнется сегодня в 18.00.