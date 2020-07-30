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Светлана Тихановская предложила Лукашенко провести дебаты в прямом эфире на площади Бангалор

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  • 30.07.2020, 17:20
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Светлана Тихановская предложила Лукашенко провести дебаты в прямом эфире на площади Бангалор
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Интрига дня.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила Лукашенко провести дебаты в прямом эфире на площади Бангалор в Минске. Она отметила, что предложенный БТ формат — не является дебатами, так как показывается в записи, а не в прямом эфире. Также в так называемых дебатах на госТВ не участвует Лукашенко, а принимают участие люди, которые не собрали 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Поэтому Светлана Тихановская предложила Лукашенко дебаты на площади Бангалор перед народом.

Напомним, митинг-концерт в Парке дружбы народов на площади Бангалор начнется сегодня в 18.00.


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