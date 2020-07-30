Посол РФ в Беларуси: Задержанные под Минском россияне следовали в третью страну 22 30.07.2020, 17:39

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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ

ФОТО: tut.by

Дмитрий Мезенцев заявил, что они намеревались вылететь из Минска 25 июля.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в третью страну, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санаторий «Белорусочка» под Минском. Заявление дипломата опубликовано на сайте посольства Российской Федерации.

Он также назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных россиян во внутренние дела Беларуси. По его мнению, это «только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран».

— Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Беларуси, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор, — заявил Мезенцев.

Он также отметил, что по информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси.

— Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля, — подчеркнул посол.

Мезенцев также рассказал, что 30 июля в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к россиян, о чем была направлена соответствующая нота.

Отвечая на один из вопросов корреспондентов, дипломат отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, „неготовность“ поднять „добрую чарку“ за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».