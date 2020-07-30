закрыть
30 июля 2020, четверг, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Такое чувство, что сюда стекается весь Минск»

3
  • 30.07.2020, 19:50
  • 9,014
«Такое чувство, что сюда стекается весь Минск»

Первые комментарии участников митинга в поддержку Светланы Тихановской.

Cегодня в Минске проходит пикет кандидата в президенты Cветланы Тихановской. Митинг-концерт проходит в Парке Дружбы народов на площади Бангалор.

"Такое чувство, что сюда стекается весь Минск, - пишет телеграм-каналу “Баста!” участник акции. - Такого количества людей в одном месте давно не видел. И это при том, что мне, как и многим другим, пришлось идти пешком три остановки, потому что транспорт на Богдановича стоит".

"Много людей, очень много, - пишут нам минчане, которые только подходят к Парку дружбы народов. - Людская река. Флаги вижу уже на подходе к перекрестку Сурганова и Богдановича".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип