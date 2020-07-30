«Такое чувство, что сюда стекается весь Минск» 3 30.07.2020, 19:50

9,014

Первые комментарии участников митинга в поддержку Светланы Тихановской.

Cегодня в Минске проходит пикет кандидата в президенты Cветланы Тихановской. Митинг-концерт проходит в Парке Дружбы народов на площади Бангалор.

"Такое чувство, что сюда стекается весь Минск, - пишет телеграм-каналу “Баста!” участник акции. - Такого количества людей в одном месте давно не видел. И это при том, что мне, как и многим другим, пришлось идти пешком три остановки, потому что транспорт на Богдановича стоит".

"Много людей, очень много, - пишут нам минчане, которые только подходят к Парку дружбы народов. - Людская река. Флаги вижу уже на подходе к перекрестку Сурганова и Богдановича".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.