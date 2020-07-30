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В Парке дружбы народов уже десятки тысяч человек

  • 30.07.2020, 19:24
  • 3,522
В Парке дружбы народов уже десятки тысяч человек

Люди все еще продолжают приходить.

В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала. Сегодня митинг проходит в формате большого концерта. Людей собралось очень много: они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке не осталось. Многие стоят и за ограждением.

Фото опубликовал телеграм-канал МКБ.

фото: nn.by


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