В Парке дружбы народов уже десятки тысяч человек
- 30.07.2020, 19:24
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Люди все еще продолжают приходить.
В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала. Сегодня митинг проходит в формате большого концерта. Людей собралось очень много: они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке не осталось. Многие стоят и за ограждением.
Фото опубликовал телеграм-канал МКБ.