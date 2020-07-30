В Парке дружбы народов уже десятки тысяч человек 30.07.2020, 19:24

3,522

Люди все еще продолжают приходить.

В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала. Сегодня митинг проходит в формате большого концерта. Людей собралось очень много: они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке не осталось. Многие стоят и за ограждением.

Фото опубликовал телеграм-канал МКБ.