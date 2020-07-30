Светлана Тихановская: Только вместе мы сможем построить страну для жизни!2
- 30.07.2020, 20:40
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Кандидат в президенты выступила на митинге.
Cегодня в Минске проходит митинг кандидата в президенты Cветланы Тихановской. Кандидат в президенты Беларуси выступила в Парке дружбы народов.
Она свое начала выступление на белорусском языке.
«Я хочу, чтобы мои дети росли в честной и свободной стране. Разве я много хочу?», - говорила Тихановская.
В конце выступления кандидат в президенты добавила:
«Только вместе мы сможем построить страну для жизни!», - сказала Светлана.