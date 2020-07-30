закрыть
30 июля 2020, четверг, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская: Только вместе мы сможем построить страну для жизни!

2
  • 30.07.2020, 20:40
  • 2,357
Светлана Тихановская: Только вместе мы сможем построить страну для жизни!
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Кандидат в президенты выступила на митинге.

Cегодня в Минске проходит митинг кандидата в президенты Cветланы Тихановской. Кандидат в президенты Беларуси выступила в Парке дружбы народов.

Она свое начала выступление на белорусском языке.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в честной и свободной стране. Разве я много хочу?», - говорила Тихановская.

В конце выступления кандидат в президенты добавила:

«Только вместе мы сможем построить страну для жизни!», - сказала Светлана.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип