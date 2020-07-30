Саша, у тебя нет шансов 3 30.07.2020, 21:03

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фото: tut.by

Более 40 тысяч вышли на митинг Светланы Тихановской.

В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала. Сегодня митинг проходит в формате большого концерта.

Людей собралось очень много: они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке не осталось. Многие стоят и за ограждением. По предварительным оценкам, на митинг уже пришли более 40 тысяч человек. Митинг будет продолжаться до 22:00.

Фотографии опубликовал tut.by.

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by

фото: tut.by