Марина Адамович: Мы готовы вернуть себе свою страну
- 30.07.2020, 21:10
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Николай Статкевич всегда говорил, что когда появится надежда, вы не узнаете наш народ.
На предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который проходит в Парке дружбы народов, выступила жена оппозиционного политика и политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.
— Наша страна поменялась. Николай всегда говорил, что когда появится надежда, вы не узнаете наш народ. Сегодня мы еще немного с недоверием, но с гордостью смотрим на себя. Мы — не народец, и мы не живем в городишке. Сегодня мы готовы вернуть себе свою страну, готовы взять ее судьбу в свои руки и никому больше не отдавать, — сказала Марина Адамович.