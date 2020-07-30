Марина Адамович: Мы готовы вернуть себе свою страну 30.07.2020, 21:10

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Марина Адамович

Николай Статкевич всегда говорил, что когда появится надежда, вы не узнаете наш народ.

На предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который проходит в Парке дружбы народов, выступила жена оппозиционного политика и политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.

— Наша страна поменялась. Николай всегда говорил, что когда появится надежда, вы не узнаете наш народ. Сегодня мы еще немного с недоверием, но с гордостью смотрим на себя. Мы — не народец, и мы не живем в городишке. Сегодня мы готовы вернуть себе свою страну, готовы взять ее судьбу в свои руки и никому больше не отдавать, — сказала Марина Адамович.