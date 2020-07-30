МИД РФ: Заявления властей Беларуси не выдерживает никакой критики 2 30.07.2020, 21:23

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МИД России посоветовал Лукашенко «прекратить нагнетание» перед выборами.

То, как власти Беларуси объяснили задержание 33 россиян, которых она назвала наемниками ЧВК Вагнера и подозревает в намерениях дестабилизовать обстановку в стране перед выборами президента, является «одиозной трактовкой» случившегося, заявил российский МИД.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. <...> Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение», — отметили в ведомстве.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — добавили в МИД.