МИД РФ: Заявления властей Беларуси не выдерживает никакой критики

МИД РФ: Заявления властей Беларуси не выдерживает никакой критики2
- 30.07.2020, 21:23
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МИД России посоветовал Лукашенко «прекратить нагнетание» перед выборами.
То, как власти Беларуси объяснили задержание 33 россиян, которых она назвала наемниками ЧВК Вагнера и подозревает в намерениях дестабилизовать обстановку в стране перед выборами президента, является «одиозной трактовкой» случившегося, заявил российский МИД.
«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. <...> Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение», — отметили в ведомстве.
«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — добавили в МИД.