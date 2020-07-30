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Александр Фурманов: Не останавливайтесь, продолжайте бороться

  • 30.07.2020, 21:26
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Александр Фурманов: Не останавливайтесь, продолжайте бороться

У нас замечательная страна, надо просто сделать ее страной для жизни, это — в ваших руках.

На предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов (по данным правозащитников, присутствует не менее 25 тысяч человек), выступил Александр Фурманов — отец политзаключенного Дмитрия Фурманова, подозреваемого по «делу Тихановского», передает naviny.by.

Всё произошедшее Александр Фурманов назвал «беззаконием и несправедливостью». «В связи с этим наша семья пошла на крайнюю меру — мы объявили голодовку, надеялись привлечь более широкое внимание к этой ситуации», — сказал он.

О голодовке семья уведомила ряд госорганов, но с родственниками задержанного до сих никто не связывался. При этом Фурманов-старший отметил, что во время голодовки возле СИЗО к ним подходят простые люди, выражают сочувствие, говорят слова поддержки и предлагают помощь. «Мы очень благодарны за это», — сказал Фурманов.

Он призвал молодых людей не останавливаться, продолжать бороться и не покидать страну.

«У нас замечательная страна, надо просто сделать ее страной для жизни, это — в ваших руках», — сказал выступающий. Александр Фурманов также призвал пенсионеров прислушиваться к своим детям.

Кроме того, он обратился к сотрудникам правоохранительных органов: «Помните, мужики, вы тоже чьи-то дети. Выступая против этой массы честных людей, как вы потом будете смотреть в глаза своим семьям, детям, соседям? Подумайте об этом».


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