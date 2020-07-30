Саша 3%, представь только, что 9 августа будет! 10 30.07.2020, 22:00

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Минск сегодня впечатлил.

В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала. Сегодня митинг проходит в формате большого концерта. Людей собралось очень много: они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке не осталось. Многие стоят и за ограждением. На митинг пришли более 40 тысяч человек.

«Как тебе такой Минск, Саша? Представь только, что 9 августа будет!», - задает вопрос телеграм-канал «Баста!».

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