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Светлана Тихановская: Сергей открыл людям глаза и дал надежду на перемены

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  • 30.07.2020, 22:14
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Светлана Тихановская: Сергей открыл людям глаза и дал надежду на перемены
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Хватит бояться — пора сопротивляться!

"Я иду в президенты не ради себя, а ради своего мужа, ради своих и ваших детей, ради вас самих", — заявила кандидат в президенты Светлана Тихановская на предвыборном митинге, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, передает БелаПАН.

Тихановская начала речь на белорусском языке и отметила, что ее муж блогер Сергей Тихановский "открыл людям глаза и дал им надежду на перемены, пробудил в них смелость и веру в себя". "Люди увидели в Сергее Тихановском будущего президента, а власть — серьезного оппонента", — отметила кандидат в президенты.

Она в очередной раз заявила, что не является политиком и власть ей не нужна. "Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности, я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы устали терпеть? А вы устали молчать? А вы устали бояться?" — спросила она. После этого люди начали скандировать: "Хватит бояться — пора сопротивляться!"

Тихановская раскритиковала нынешнюю государственную систему, потому что сейчас власть, по ее словам, находит деньги только на свои нужды, а не на помощь детям и старикам.

Кандидат напомнила, что 14 июля, когда не зарегистрировали кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, люди вышли на улицы в знак протеста.

В завершение выступления кандидат призвала людей не голосовать досрочно, а прийти на участки 9 августа и проголосовать за нее. Тихановская подчеркнула, что она и ее сторонники хотят только мирных перемен. Она вновь пообещала в случае прихода к власти освободить политических и экономических заключенных, провести референдум о возврате Конституции 1994 года и новые, честные и справедливые, выборы.

"Только вместе мы сможем построить страну для жизни", — подытожила кандидат в президенты.


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