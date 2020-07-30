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В последний день июля в Беларуси будет до +23

  • 30.07.2020, 22:39
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В последний день июля в Беларуси будет до +23

Местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 31 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передает Белгидромет.

Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории также прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. В ночные часы будет 8-14 выше нуля, днем ожидается +17...+23.

1 августа сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. В отдельных районах по северо-востоку страны ожидается сильный порывистый ветер.

Ночью прогнозируется 8-14 тепла, днем будет от +17 по северо-востоку до +24 по западу.

В воскресенье, 2 августа, также ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельщины пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северный, днем с переходом на западный слабый до умеренного.

Ночью термометры покажут 6-12 со знаком "плюс", днем будет 19-25 тепла. По юго-западу прогнозируется до 27 выше нуля.


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