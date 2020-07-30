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Зеленский предложил ввести в Украине шесть новых государственных праздников

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  • 30.07.2020, 22:10
  • 1,951
Зеленский предложил ввести в Украине шесть новых государственных праздников

Президент Украины предложил сделать госпраздниками Хануку и Курбан-байрам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины рассмотреть вопрос о придании статуса государственных праздников Хануке, Рош-ха-Шану, Рамазан-байраму, Курбан-байраму и Пасхе христиан западного обряда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Эта инициатива поможет обеспечить конституционные права и свободы граждан, будет способствовать реализации равных прав и возможностей всех верующих, считает президент.

В указе президента говорится, что правительство должно выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти. Далее законопроект внесут на рассмотрение Верховной рады.


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