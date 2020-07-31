Митинг Светланы Тихановской в Минске установил новый рекорд 31.07.2020, 7:35

2,438

Появились уточненные данные по количеству участников акции.

Вчера в Минске прошел митинг-концерт кандидата в президенты Cветланы Тихановской. Акция cостоялась в Парке Дружбы народов на площади Бангалор.

С 17:30 до 20:30 на митинг в парк Дружбы народов через турникеты пришло не менее 63 тысяч человек, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Еще несколько тысяч слушали речи из-за ограждения. Можно говорить о том, что в акции приняли участие около 70 тысяч человек. Это делает митинг 30 июля крупнейшим в Беларуси с 1991 года.