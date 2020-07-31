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Саша, это конец, понимаешь?

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  • 31.07.2020, 8:22
  • 19,066
Саша, это конец, понимаешь?

Эпоха неотесанного, хамоватого мужлана завершилась.

То, что вчера происходило на площади Бангалор в Минске – это можно охарактеризовать, как непреодолимая жажда свободы, пишет телеграм-канал МКБ.

Ах, сколько тараканьих усилий было приложено к тому, чтобы этого не было… Тщетно! Все получилось с точностью наоборот: не менее 63 тысяч в парке дружбы народов. 63 тысячи без страха, с решимостью в глазах, с улыбками на лицах от того, что эпоха неотесанного, хамоватого мужлана неизбежно подходит к концу.

Все, что ни делает уходящий – все против него. Говорил о здоровье и 100 граммах – уже с катетером на публике, пересажал сильнейших кандидатов – получил объединенный штаб, который сплотил миллионы белорусов, хотел сегодня напугать людей милиционерами, коих разместил по периметру площади Бангалор – добился того, что люди в погонах узрели, сколько красивых, добрых и смелых граждан хотят перемен, за которые готовы бороться. Саша, это конец, понимаешь?

Друзья, те, кто вышел сегодня в своих городах, те, кто еще сомневается, те, кто избрал для себя персональную стратегию борьбы, вы – молодцы! И день 30 июля отчетливо показал, что свобода – она совсем близко.

Жыве Беларусь!


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