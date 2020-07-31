Ученые открыли десятую планету Солнечной системы 8 31.07.2020, 8:33

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Ее назвали в честь богини Древней Греции.

Ученым удалось открыть десятую планету, которая базируется в Солнечной системе. Впервые выявили Эриду еще осенью 2003 года, сообщает lenta.ua.

Три американских астронома в первый раз обнаружили новое небесное тело 21 октября 2003 года, а спустя два года научный мир объявил ее карликовой планетой Эридой. Первоначально открывали, а потом и сотрудники агентства NASA объявили находку десятой планетой Солнечной системы. Между тем, вскоре представители Международного астрономического союза вернули космическому телу статус карликовой планеты.

На протяжении продолжительного периода времени Эриду считали существенно большей по размерам, чем схожий с ней объект Плутон. В течение последующего пятилетия после открытия планеты их габариты являлись довольно подобными и исследователи не имели полноценной возможности в точностью определить, какая из них в действительности больше.

Согласно полученной информации от межпланетной автоматической станции «Новые горизонты» летом 2015 года, Плутон якобы превышал в размерах Эриду. Ученые при помощи телескопа, который базируется в обсерватории на Гавайских островах, а также знаменитому аппарату Hubble пришли к выводу на основании выполненных математических вычислений, что именно Эрида плотнее Плутона на 27%. Ее диаметр составляет почти 2,4 тысячи километра, у «оппонента» такой показатель следующий 2,3 тысячи километра.

Эрида считается наиболее удаленной и массивной карликовой планетой в пределах Солнечной системы. Ученые назвали ее так в честь богини в Древней Греции.