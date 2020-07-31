Вечер, который вошел в историю Беларуси – в пяти фото 3 31.07.2020, 8:30

7,694

Фото: gazetaby.com

Митинг был уникальным по массовости, эмоциональности и мощности голосов десятков тысяч белорусов, звучавших далеко за пределами Бангалор.

Митинг-концерт Светланы Тихановской в парке Дружбы народов уже можно назвать крупнейшим митингом альтернативного кандидата в президенты в истории современной Беларуси. По оценкам наблюдателей, с 17.30 до 20.30 его посетили не менее 63 тысяч человек.

Кроме того, речи выступающих, в том числе родственников и близких политзаключенных, а также Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало, нашли максимальный отклик публики, многие из спикеров не смогли сдержать слезы.

Публика же поддерживала их словами поддержки, которые волной разносились далеко за пределы площади Бангалор.

Онлайн с события читайте здесь. А насколько мощно и эффектно это было – в фотоистории «Салiдарнасцi»: