Трамп отказался от идеи переноса выборов в США

Трамп отказался от идеи переноса выборов в США3
- 31.07.2020, 8:35
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Но президенту США не нравится идея проводить голосование по почте.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов в стране. Но его беспокоит голосование по почте.
Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, сообщает rbc.ua.
"Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись", - сказал он.
По словам Трампа, ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.
"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени пропали, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал он.
Напомним, ранее Трамп выступил за перенос выборов на другую дату, чтобы у избирателей была возможность проголосовать физически на участках, а не по почте.
В Конгрессе США не поддержали идею Трампа о переносе выборов.
Выборы назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.