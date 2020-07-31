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Трамп отказался от идеи переноса выборов в США

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  • 31.07.2020, 8:35
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Трамп отказался от идеи переноса выборов в США
Фото: Reuters

Но президенту США не нравится идея проводить голосование по почте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов в стране. Но его беспокоит голосование по почте.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, сообщает rbc.ua.

"Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись", - сказал он.

По словам Трампа, ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени пропали, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал он.

Напомним, ранее Трамп выступил за перенос выборов на другую дату, чтобы у избирателей была возможность проголосовать физически на участках, а не по почте.

В Конгрессе США не поддержали идею Трампа о переносе выборов.

Выборы назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.


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