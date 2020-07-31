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«Нас много, нас большинство»: надежда и вера на митинге Светланы Тихановской

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  • 31.07.2020, 8:47
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«Нас много, нас большинство»: надежда и вера на митинге Светланы Тихановской
Фото: onliner.by

Феноменальное событие.

30 июля в Минске в парке Дружбы народов на Бангалор прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сообщает «Белсат».

Утром 30 июля властями было объявлено, что отныне агитационные встречи должны проходить за турникетами и под охраной милиции.

Однако новые меры не избавили людей от желания прийти на акцию. В итоге многие участники стояли даже за турникетами, так как на огороженной площадке места для них не хватило.

«Нас много, нас все больше, нас большинство», – заявляли со сцены ведущие Павел Костевич и Артемис Ахпаш.

Пришедшим организаторы и волонтеры раздавали символику объединенных штабов, в том числе воздушные шарики для детей, листовки о наблюдении и голосовании, белые ленты. Многие принесли с собой бело-красно-белые флаги.

«Это мой собственный протест. Я чувствую себя частью народа и чувствую, что от меня что-то зависит. Поэтому и пришел сегодня поддержать», – сообщил участник акции Константин.

Перед участниками со сцены под возгласы «Свободу!», «Позор!» и «Жыве Беларусь!»выступили родственники и близкие политзаключенных: Александр Фурманов, Александра Зверева, Ольга Северинец, Марина Адамович.

Марина Адамович
Фото: «Белсат»

Сценарист Андрей Курейчик в свою очередь сравнил присутствующих с рыцарем Ланцелотом из сказки о драконе, который запугал народ.

«Каждый из нас – Ланцелот, каждый из нас – Сергей Тихановский», – подчеркнул он и призвал становиться наблюдателями.

Сам митинг проходил в формате концерта: выступали группы Loudscage, Pylai, B:N:, Litesound, музыканты Лера Яскевич, Максим Знак, который также является адвокатом экс-претендента Виктора Бабарико, Александр Kiss и Сергей Kosmas.

«Я иду в президенты не ради себя»

Светлана Тихановская
Фото: «Белсат»

Сама Светлана Тихановская вместе с представительницами объединенных штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало вышла на сцену через два часа после начала акции. Свои выступления они начали по-белорусски.

«Я иду в президенты не ради себя. Я иду в президенты ради своего мужа. Я иду в президенты ради своих и ваших детей. Я иду в президенты ради вас всех», – подчеркнули кандидат в президенты.

Светлана Тихановская отметила, что ее муж разбудил белорусов и дал им веры в себя. По ее словам, люди увидели в нем президента, а власти – оппонента, арестовали его и уже два месяца держат в СИЗО.

«Я устала терпеть. Я устала молчать. Я устала бояться», – сказала она, говоря о том, что вынуждена была стать политиком.

Три женщины против Лукашенко! Фото: «Белсат»

«Мы хотим честных выборов! Зачем вы провоцируете свой народ. Мы мирные люди и мы хотим мирных изменений в нашей стране», – добавила она.

В случае своего избрания кандидат пообещала освободить политических и экономических узников, провести референдум о возвращении Конституции 1994 года с ограничением президентских сроков и создать условия для проведения новых выборов нового президента.

Она также призвала белорусов голосовать только 9 августа и только за Светлану Тихановскую.

В свою очередь Мария Колесникова отметила, что верить в то, что «любви и прочности белорусов хватит, чтобы дойти до победы», потому что «мы изменились и это навсегда».

Конституция 1994 года. Фото: «Белсат»

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