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В оккупированном Крыму разбился автобус: много погибших и пострадавших

  • 31.07.2020, 8:54
  • 8,226
В оккупированном Крыму разбился автобус: много погибших и пострадавших
Фото: Telegram-канал Mash

По предварительной информации, один из водителей уснул за рулем.

В оккупированном Крыму 31 июля произошла масштабная авария с грузовиком и микроавтобусом, следовавшим из Краснодара в Симферополь.

В ДТП на трассе около Белогорска погибли семь человек, еще восемь пострадали, сообщает РИА «Новости».

Все пострадавшие, среди которых двое детей, доставлены в больницу.

По информации Telegram-канала Mash, столкновение произошло в 6:40 утра. По предварительной информации, один из водителей уснул за рулем.

Позже стало известно, что Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.


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