Белорусские банки растеряли прибыль 3 31.07.2020, 8:59

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ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

Финансовая система Саши-таракана испытала жесточайший удар.

В 2020 году система испытала жесточайший удар кризиса. У банков перестали расти основные статьи доходов и резко выросли отчисления на «черный» день, пишут banki24.by.

Еще в июне председатель правления НБРБ Павел Каллаур отметил, что банковская система подставляет плечо реальному сектору, в том числе за счет собственной прибыли, недополучая доходы.

С тех пор падение прибыли в системе только углубилось. По итогам полугодия банковская система потеряла 22,8% прибыли — балансовый показатель за 6 месяцев составил 423,5 млн BYN против 548,3 млн BYN.

В пересчете на деньги прибыль снизилась на 124,8 млн BYN. Это сокращение примерно эквивалентно всей чистой прибыли нефтепереработки за 5 месяцев. В 2020 году прибыль банков падала в течение 3 из 6 месяцев. В марте прибыль сократилась на 40,9%, в мае — на 45,2%, в июне — на 42,1%.

Падение прибыли банков состоялось в обоих прошедших кварталах. За 1 квартал прибыль банков уменьшилась к 2019 году на 10,5%, за 2 квартал — на 32%. В денежном эквиваленте потери тоже были неравнозначными.

Если за январь—март банки упустили 24,6 млн BYN, то за апрель—июнь — уже 101 млн BYN. Стоит отметить, что в марте—апреле НБРБ выдал банкам регуляторные послабления до конца года.

Часть банков воспользовалось данными «льготами» и это позволило меньше тратиться на формирование резервов. И даже в этой ситуации чистые отчисления в резервы у банков выросли в 2,1 раза — до 788 млн BYN.

Страшно подумать, что было бы с прибылью без послаблений от регулятора. Отчисления в резервы выступают своеобразной страховкой банка на «черный» день, когда он вынужден списывать массу безнадежных кредитов. Чем выше отчисления, тем выше риски для банка и тем больше потенциальные потери в прибыли.

Основными доходами белорусских банков традиционно являются процентные и комиссионные доходы. В 2020 году обе доходные статьи выросли на уровень инфляции. Чистые процентные доходы увеличились к 2019-му на 5%, чистые комиссионные — на 4,8%, а инфляция за тот же период составила 4,9%.

Можно сказать, что никакого роста таких доходов в реальном выражении не наблюдалось. Падение прибыли банков заметно по таким показателям, как рентабельность активов и капитала. Рентабельность активов банков снизилась с 1,6% до 1,3%, а рентабельность нормативного капитала сократилась с 11% до 9,5%.