Рикошет 6 31.07.2020, 9:17

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ФОТО: AP

Против диктатора работает буквально все.

Рикошет. Благодаря счастливому случаю, произошедшему из-за того, что власти все время стремятся заглушить голоса критиков, Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции, пишет испанское издание El País (перевод - inosmi.ru).

38-летняя преподавательница английского языка решила выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут 9 августа, после того как арестовали ее мужа, популярного блогера и не дали ему возможности принять участие в выборах. Сейчас Тихановская возглавляет кампанию, к которой присоединились еще две женщины, оказавшиеся в похожих обстоятельствах. Они поставили себе весьма необычную цель. Три женщины, представляющие оппозицию, намереваются обойти на выборах 65-летнего Лукашенко. Правитель, который впервые за многие годы столкнулся с реальными проблемами во время предвыборной кампании, попытался высмеять трех женщин. Он заявил, что женщина-президент «рухнет, бедолага». Спустя некоторое время во время визита на тракторный завод он добавил: «У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».

Но Тихановская, которая стала кандидатом в президенты случайно, все же решила возглавить оппозицию. Тем не менее она заверила, что если победит на выборах, то не станет руководить страной, а через полгода проведет «справедливые выборы». На ее выступлениях и митингах в разных городах Беларуси собираются тысячи людей. Они проходят в праздничной атмосфере и обычно на них поют белорусскую версию каталонской песни L'Estaca (Столб) Льюиса Льяка (Lluís Llach), являющейся аллегорией и вдохновлявшей антисоветское движение в Польше во времена "Солидарности". Тихановскую поддерживает Вероника Цепкало, бывшая сотрудница компании «Майкрософт» и глава компании ее мужа Валерия Цепкало. Он один из создателей белорусского Парка высоких технологий и бывший посол Республики Беларусь в США. Валерию было отказано в регистрации в качестве кандидата. Также Тихановскую поддерживает Мария Колесникова, глава кампании бывшего банкира Виктора Бабарико, который был задержан по подозрению в «уклонении от уплаты налогов». Он был главным соперником Лукашенко.

Вместе они проводят предвыборную кампанию, которая объединяет разных избирателей, прежде всего, городских и сельских жителей, выступающих против Лукашенко. С каждым днем этот союз становится все сильнее. Этому способствует недовольство граждан экономической ситуацией в стране и мерами правителя по борьбе с пандемией коронавируса.

«Я знаю, до какого дна может дойти власть, пытаясь сохранить свое кресло. Но теперь я не боюсь», — отметила кандидат в президенты Светлана Тихановская. «Нынешние власти бесстыдным образом сняли с выборов самых сильных игроков, поэтому мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность», — добавила она.